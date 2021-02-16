محافظ الشرقية يشيد بمجهودات وحدة الحماية العامة للطفل

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلي بر الأمان ليكون فردا مؤثرا في المجتمع.





في هذا السياق، عقد مقرري الوحدات الفرعية والوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، اجتماعا بحضور منسقي المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفولة لمناقشة استكمال وتحديث خريطة الخدمات بالمراكز والتي تتضمن أماكن ومراكز الخدمات لحماية الأطفال المعرضين للخطر بكل مركز بالإضافة إلي التوعية بالسياسة العامة والخطة المتفق عليها واستكمالها والتعريف بها.





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كما تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجهها الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمراكز واستعراض بعض الحالات وسبل ادارتها والأبحاث الخاصة بها.

من جانبه أوضح إبراهيم درويش منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الشرقية أن الهدف من الإجتماع التعرف على أهم التحديات والعقبات التي تواجه وحدات حماية الطفل بالمحافظة لتذليلها وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى استعراض إجراءات إدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبدعم من هيئة إنقاذ الطفولة.





من جهته أشار أيمن العطار مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية إلي أنه من المقرر عقد عدد من ورش العمل مع أعضاء لجان حماية الطفل بالمراكز وبحضور الجهات المشاركة في دعم ومساندة الوحدات الفرعية ومنسقي المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفولة لتنفيذ السياسات خلال الفترة من 8 حتى 18 فبراير 2021 وذلك للتعريف بالسياسة العامة لحماية الطفل وعلاقتها بالإطار الإستراتيجي والخطة الوطنية لحماية الطفولة بالإضافة إلى استعراض محتويات السياسات العامة لحماية الطفل.





علي جانب أخر أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الإستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق دائرة المحافظة بالإضافة إلي تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات مديرية الصحة لمتابعة حالات الطوارئ وذلك تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عدم إستقرار الأحوال الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة على أماكن متفرقة بنطاق المحافظة.





وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف وجميع الجهات المعنية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بكل سرعة بالإضافة إلى التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وذلك حتى الإنتهاء من حالة تقلبات الطقس وإستقرار الأحوال الجوية.





وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التشديد على مديري جميع المستشفيات بنطاق المحافظة بصرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة وخاصة بأقسام الإستقبال والطوارئ وذلك من مخازن التموين الدوائي، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لمواجهة أي طوارئ نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع ولحين استقرارها مع تكثيف تواجد الأطباء بمختلف التخصصات والفئات المعاونة، وتوفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة مع تأمين المخزون الإستراتيجي من الأكسجين ومصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات.

كما وجه وكيل وزارة الصحة مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بضرورة متابعة لجنة الأزمات بالمديرية لأحوال الطقس وتجهيز فرق الإنتشار السريع للإستعانة بهم في الحالات الطارئة، مشيرًا إلى انه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتغطية الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن، وتم تمركز سيارات الإسعاف في عده نقاط مختلفة بنطاق المحافظة.