مش هتعدي بالساهل ولازم يكون عبرة لغيره.. غضب برلماني من تصريحات تامر أمين عن الصعايدة.. ومطالبة الأعلى للإعلام باتخاذ إجراءات رادعة ضده ووقف برنامجه

سامي سوس: إستدعاء رئيس الأعلى للإعلام لمعرفة الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضد تامر أمين

طارق رضوان: هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد او الريف

أحمد محسن يطالب برقابة المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام المختلفة لضبط المشهد

أشرف أبو الفضل: تصريحات تامر أمين عن الصعايدة لن تمر مرور الكرام





رفض نواب البرلمان حديث الإعلامي تامر أمين الذي أساء فيه لأبناء وبنات الصعيد والريف، مستنكرين تصريحاته التي قالت أن الناس هناك يقومو بالخلفة علشان عيالهم تصرف عليهم، مطالبين الأعلى للإعلام بإتخاذ الإجراءات الرادعة ضده ووقفه عن العمل.





وأعلن الدكتور سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، تقدمه بطلب غدا السبت إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بضرورة استدعاء رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمعرفة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد الإعلامي تامر أمين بشأن تصريحاته المسيئة في برنامجه على قناة النهار فيما يخص أولاد وبنات صعيد مصر.





ورفض سوس، في بيان له اليوم، تصريحات الإعلامي تامر أمين واصفا إياه بـ العنصرية، والتي عملت على تأجيج مشاعر أهل الصعيد جميعا نظرا لأن ما ذكره في حق بناتهم مسيء لهم ولن نسمح بذلك أبدا وسنقف ضده بكل قوة، مشيرا إلى أن الصعيد خرج علماء ومشاهير ورواد في كل المجالات.





وطالب عضو مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج تامر أمين واتخاذ إجراءات رادعة ضده حتى لا يتكرر هذا الأمر وانتصار لأهل صعيد مصر.





ورفض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حديث الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد والريف في شأن ما ورد علي لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة "علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم".





وأضاف رضوان في بيان له، أن تامر أمين قال إن "الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات"، متناسيًا أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد او الريف ما بين مسؤولين تشريعيين وتنفيذيين واصحاب قرار فى الدولة إلى أطباء ناجحين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات الشهيرة الأخرى.





وتابع النائب: "لقد اختصر واجتزء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية والتي نصت علي ضرورة مواجهة الإشكاليات والملفات التي تسببت في العديد من الأزمات علي واقعة التنمية في الشارع المصري طوال الفترة الماضية وعلي رأسها ملف الزيادة السكانية الذي تأثرت الدولة المصرية بشأنه كثيرًا ولازالت تعاني من تبعاته وتداعياته".





وأكد رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان، أن ما جاء في طيات الرئيس عن نقل هذه الإشكاليات لذهن المواطن المصري عبر مشاركته المختلفة بافتتاحات المشروعات القومية والقيام بالشرح للأبعاد المترتبه علي الهواء مباشرة حتى تكون الصورة واضحة لدي المواطن.





كما تحدث عن دور الأجهزة المعنية في التوعية بهذه الإشكاليات والتحديات للشروع في حلها في اطار حزم وبرامج تنمية متساوية جغرافيًا لضمان توزيع الموارد والخدمات ضماننًا لحصول جميع طوائف الشعب عليها كحق أصيل من حقوق الانسان.





واختتم النائب بيانه قائلا: "على الإعلامي تامر أمين مراجعة تصريحاته وما يتمخض علي من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي ، واذ اتقدم بصفتي التشريعية وفي الأصل صعيديًا معتزًا بأصولي الي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن".





وأشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، ضد الإعلامي تامر أمين بعد تصريحاته المسيئة عن الصعايدة، مشيرا إلى أن المجلس قرر وقف برنامج تامر أمين لحين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.





كما أشاد محسن في بيان له، بتأكيد الأعلى للإعلام على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة، مطالبا بضرورة توقيع الجزاء على تامر أمين حتى يكون عبرة لمن يتطاول على أهالي الصعيد أو غيرهم من فئات الشعب المصري، حيث نص الدستور على احترام جميع المواطنين وعدم المساس بكرامتهم.





وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن ثقته في المجلس الأعلى للإعلام وكافة مؤسسات الدولة في تطبيق القانون والدستور والحفاظ على كرامة المصريين، مثمنا استجابة المجلس السريعة لمطالب النواب بشأن التحقيق مع تامر أمين ومحاسبته على تصريحات المسيئة، التي أثارت غضب أهالي الصعيد والريف وكذلك النواب بصفتهم ممثلين عن الشعب.





وشدد محسن على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الهيئات الإعلامية الثلاثة (المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة) على المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام المختلفة لضبط المشهد ومحاسبة المتجاوزين وإحالتهم للتحقيق، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط تطوير الإعلام المصري.





فيما أستنكر النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب تصريحات الإعلامي تامر أمين مؤكدا أن هذه التصريحات لن تمر مرور الكرام.





وطالب أبو الفضل في تصريحات له اليوم، بضرورة إحالة هذه الواقعة للتحقيق ومحاسبة تامر أمين على هذه التصريحات الخاطئة والمهينة في حق أبناء الصعيد والريف، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا يجب أن تصدر من أي شخص وبالأخص إن كان إعلاميا، يجب أن يتناول موضوعاته بمهنية وموضوعية دون تجريح أو تطاول.





وأكد عضو مجلس النواب على أن تامر أمين اجتزء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الزيادة السكانية وأساء فهمها وترجمتها، منوها إلى أن الرئيس السيسي حافظ على كرامة أبناء الصعيد والريف وسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف القرى بوجه بحري وقبلي، بجانب توفير حياة كريمة تليق بهم من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة.



