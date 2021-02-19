تدريبات تأهيلية لـ أيمن أشرف فى الأهلي

ادي أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادي الاهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى تنزانيا؛ لمواجهة سيمبا.





وأدى "أشرف" جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.





وغاب «أشرف» عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة بعد شكواه من آلام عضلية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.





وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا المقرر له مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.