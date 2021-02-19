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محافظات

لليوم الرابع.. محافظ كفر الشيخ يتابع استمرار كسح مياه الأمطار من الشوارع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:48 م
محافظ كفر الشيخ يتابع
محافظ كفر الشيخ يتابع استمرار كسح مياه الأمطار من الشوارع
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محمود زيدان
شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار أعمال رفع مياه الأمطار، لليوم الرابع على التوالي، أثناء وبعد هطول الأمطار على عدد من المدن والقرى، وانتشرت معدات مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع مياه الأمطار.

كما تمكن مجلس مدينة كفر الشيخ من إيقاف أعمال بناء مخالف بغرب المدينة أمام مسجد الرحمة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بغرب المدينة أمام مسجد الرحمة، بالإضافة إلى رفع مياه الأمطار بغرب وشرق المدينة، وفي عدد من قرى المركز ومنها قرى إسحاقة والقرضا ودفرية وشنو، وصندلا، وغيرهم من القرى، موجهًا بالاهتمام بمحيط جميع المدارس، والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة.

وأضاف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم الانتهاء من رفع مياه الأمطار بعدد من أحياء المدينة ومنها الميدان ومحرم والشركات والكشلة، شارع الجيش طريق بسيون حى جنوب، وشارع السينما وشارع سعد بحى جنوب، وجارٍ العمل في رفع مياه الأمطار بتقسيم الحلو بحى شمال.

وتابعت، ومازال العمل مستمرًا لاستكمال أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولًا بأول، وتسليك خطوط الصرف الصحي، وفتح المطابق.

وقال المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، إن العمل مستمر لليوم الرابع، لرفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، وقرى المركز، متابعًا رفع مياه الأمطار حول وداخل المدارس، وحول المصالح الحكومية.

وأضاف هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدى غازى، أنه تابع  أعمال كسح مياه الأمطار بسيارة الوحدة المحلية من شوارع المدينة، وعدد من القرى المحيطة بالمدينة ، ورفع مياه الأمطار حول المصالح الحكومية.

وقال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه أعلن استمرار حالة الطوارئ والأزمات؛ لمجابهة الطقس المصحوب بالأمطار الرعدية الشديدة على السواحل الشمالية، مؤكدًا استعداد كافة القرى لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والتخلص منها فورًا ، بمضخات ومواتير وماكينات زراعية ، وغواطس وسيارات وجرارات سحب وشفط المياه.

وأضاف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه تابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى، بالإضافة الي تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.
لليوم الرابع.. محافظ كفر الشيخ يتابع استمرار كسح مياه الأمطار من الشوارع
لليوم الرابع.. محافظ كفر الشيخ يتابع استمرار كسح مياه الأمطار من الشوارع
لليوم الرابع.. محافظ كفر الشيخ يتابع استمرار كسح مياه الأمطار من الشوارع
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