ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عروض فنية لفرقتي الموسيقى العربية والإنشاد الدينى بثقافة الفيوم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث قدمت فرقة الموسيقى العربية على المسرح الكبير بقصر ثقافة الفيوم حفلا بمناسبة عيد الحب تضمن عددا من الأغاني الطربية غناء المجموعة ومنها الأغاني الفردية، "هي دي هي، تملي في قلبي، وتوزيع جديد لأغنية أهواك، أن راح منك يا عين، بأمر الحب، وغيرها من الأغاني الجميلة.

كما قدمت فرقة الإنشاد الديني بالقصر عددا من الأغاني الدينية بعد الاستهلال بأسماء الله الحسنى للمجموعة، ثم أغنية ماشي بنور الله للمجموعة، يا اللي سامع اسم نبينا، القلب يعشق كل جميل، مشتاق، قلبي عليك صلى.


كما عقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم بالتعاون مع أطلس المأثورات الشعبية مناقشة بعنوان "العادات والتقاليد في الفكر المتطرف" قدمها كبير باحثين بأطلس أسامة محمود، بحضور مجموعة من رواد المكتبة، بحانب محاضرة بقاعة الشهداء بقصر ثقافة الفيوم بعنوان "التدخين والإدمان وأثره على الصحة العامة" استهل الدكتور علي عبد الله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان حديثه عن العادات السلوكية للمدمن سواء التدخين العادي أو المواد المخدرة وكيف تكتشف وجود مدمن من أصدقاءك أو أقاربك وكيفية مساعدته وعرض بعض الصور للأشخاص الاصحاء والمدمنين، كما أوضح الدكتور غيث رحيل طرق الادمان وأسبابها  وكيف يتعافى المدمن.


وناقشت مكتبة منية الحيط الفرعية كتاب بعنوان "فن الحديث وأدب الاستماع والمناقشة" تأليف عز الدين فراج، قام بالمناقشة مصطفى محمد، أوضح أن فن الحديث يعد من فنون الحياة وله أصول وقواعد، فالكلمة الطيبة لها تأثير كبير وفضل عظيم فى نفوس الناس، وأن الحديث له آداب بينها لنا الإسلام؛ وهى أن لا يتكلم المرء إلا بقدر الحاجة والضرورة وخفض الصوت أيضا من قواعد وأصول الحديث عدم احتكار الحديث وحسن التعبير والإلقاء وانتقاء الألفاظ.  


بينما نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان" أخطار الإنترنت" ألقتها مروة عطية، أوضحت أضرار عديدة قد تحدث فى حال استخدامه بطريقة خاطئة والإفراط فى استعماله منها الإدمان وإهدار الوقت، لأن بعض الأشخاص يدمنون الألعاب، ويترتب على ذلك عدم القدرة على ممارسة مهام أخرى ومنها العمل.

وأضافت أن الإنترنت أصبح متاحا فى أى مكان وفى أى وقت، وأيضا قد يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية، كما عقد بيت ثقافه أطسا محاضرة بعنوان "الطلاق فيروس العصر" حاضرها الشيخ مصطفي شعبان من الأزهر الشريف بمركز شباب الجعافرة تحدث فيها عن أسباب الطلاق والعوامل التي تساعد على انتشاره، وأوضح كيفية تجنب هذه الأسباب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ثقافة الفيوم تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

ىكتابة شعر الفصحى العمودى والحر بثقافة الفيوم

ثقافة القليوبية تناقش "أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها"

محاضرات وأمسيات شعرية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

محاضرات وورش فنية بثقافة الوادي الجديد

غاندي صاحب استراتيجية اللاعنف في ثقافة الجيزة

ترشيحاتنا

مشروع قومي.. الحكومة تنفي تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع

خاص.. جالاتا سراي يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهاية الموسم

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

ماذا قرر وزير التعليم لحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج ؟ تفاصيل

"شايل طاجن ستك لي"..تعرف على أصل المثل

ثلاث جهات تفتح تحقيقا عاجلا مع تامر أمين.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات