عروض فنية لفرقتي الموسيقى العربية والإنشاد الدينى بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث قدمت فرقة الموسيقى العربية على المسرح الكبير بقصر ثقافة الفيوم حفلا بمناسبة عيد الحب تضمن عددا من الأغاني الطربية غناء المجموعة ومنها الأغاني الفردية، "هي دي هي، تملي في قلبي، وتوزيع جديد لأغنية أهواك، أن راح منك يا عين، بأمر الحب، وغيرها من الأغاني الجميلة.





كما قدمت فرقة الإنشاد الديني بالقصر عددا من الأغاني الدينية بعد الاستهلال بأسماء الله الحسنى للمجموعة، ثم أغنية ماشي بنور الله للمجموعة، يا اللي سامع اسم نبينا، القلب يعشق كل جميل، مشتاق، قلبي عليك صلى.









كما عقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم بالتعاون مع أطلس المأثورات الشعبية مناقشة بعنوان "العادات والتقاليد في الفكر المتطرف" قدمها كبير باحثين بأطلس أسامة محمود، بحضور مجموعة من رواد المكتبة، بحانب محاضرة بقاعة الشهداء بقصر ثقافة الفيوم بعنوان "التدخين والإدمان وأثره على الصحة العامة" استهل الدكتور علي عبد الله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان حديثه عن العادات السلوكية للمدمن سواء التدخين العادي أو المواد المخدرة وكيف تكتشف وجود مدمن من أصدقاءك أو أقاربك وكيفية مساعدته وعرض بعض الصور للأشخاص الاصحاء والمدمنين، كما أوضح الدكتور غيث رحيل طرق الادمان وأسبابها وكيف يتعافى المدمن.









وناقشت مكتبة منية الحيط الفرعية كتاب بعنوان "فن الحديث وأدب الاستماع والمناقشة" تأليف عز الدين فراج، قام بالمناقشة مصطفى محمد، أوضح أن فن الحديث يعد من فنون الحياة وله أصول وقواعد، فالكلمة الطيبة لها تأثير كبير وفضل عظيم فى نفوس الناس، وأن الحديث له آداب بينها لنا الإسلام؛ وهى أن لا يتكلم المرء إلا بقدر الحاجة والضرورة وخفض الصوت أيضا من قواعد وأصول الحديث عدم احتكار الحديث وحسن التعبير والإلقاء وانتقاء الألفاظ.









بينما نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان" أخطار الإنترنت" ألقتها مروة عطية، أوضحت أضرار عديدة قد تحدث فى حال استخدامه بطريقة خاطئة والإفراط فى استعماله منها الإدمان وإهدار الوقت، لأن بعض الأشخاص يدمنون الألعاب، ويترتب على ذلك عدم القدرة على ممارسة مهام أخرى ومنها العمل.



