الطاقة الشمسية واستخداماتها بثقافة البحر الأحمر

‬ تستمر تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث يواصل قصر ثقافة الغردقة تقديم العرض المسرحى "سر مدينة السعادة" على مسرح الطفل بالقصر، ويستمر العرض حتى 20 فبرير الجارى، تأليف نجلاء علام، أشعار هشام علوان، ألحان رافت موريس، ديكور وملابس مهندسة نيفين عبدالمنعم، استعراضات سامح سامي وإخراج محمد سامح.





تدور احداث المسرحية حول البحث عن السعادة، وأسبابها وأن السعادة ليست بالمال من خلال الصراع في البحث عن كنز مفقود بالمدينة، ويكتشف رحال أمير أن الكنز يكمن في المحبة وصيانة العشرة والحب بين الناس.





عقد القصر محاضرة أونلاين بعنوان "الطاقة الشمسية واستخداماتها" تحدث فيها حسن عبدالعزيز محفوظ عن أهمية الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وتسخين الهواء لأغراض التدفئة والتسخين والتجفيف وشحن البطاريات، وتوظيف ضوء الشمس لإنتاج الوقود وتخزين الطاقة الحرارية، كما بث القصر ضمن فعاليات نادى أدب الغردقة أمسية شعرية للشاعر مجيب عيد رئيس النادى قصيدة "هل تحبينه"









ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" حاضرها محمود محمد، موضحا أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي مُعدى تتمثل أعراضه في الحمى، والإرهاق، وألم الحلق، كما تختلف اعراض الفيروس من شخص لآخر، وللوقاية من منه علينا تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون وتطهيرها بالكحول بنسبة 70٪.









وأعد بيت ثقافة ام الحويطات ورشة حكي عن "حق الجار" ألقاها محمد رمضان، قائلا الجار هو الشخص المجاور فى السكن، وأن الإحسان إلى الجار بالقول والفعل يساهم في تعزيز الروابط والأوامر وتهيئة القلوب لفعل الخير، والمسلم الحق الذى يحسن إلى جاره ويلتزم بوصية الله ورسوله قال تعالى " اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب".



