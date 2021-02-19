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محافظات

بوابات موحدة لـ العائمات النيلية ونقل أكشاك الكهرباء من كورنيش الجيزة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:20 م
بوابات موحدة لـ العائمات
بوابات موحدة لـ العائمات النيلية ونقل أكشاك الكهرباء
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محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنفيذ نموذج موحد لتطوير البوابات الخاصة بالعائمات والمنشآت السياحية والنوادى النيلية بمسار كورنيش النيل لتعكس المظهر الجمالى اللائق للطريق بالكامل، تزامنا مع أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة لكورنيش النيل.

وشدد محافظ الجيزة على نقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة كافة الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل. 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الجيزة لمتابعة أعمال تنفيذ تكوير كورنيش النيل في أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والأوراق.

كما تجول المحافظ بمنطقة الأعمال بنطاق كوبرى عباس بحى جنوب الجيزة حيث أوصى بسرعة إنهائها مع التوجيه بسحب إحدى العائمات المخالفة وإزالة مطبخ تابع لمطعم من مسار طريق الكورنيش لتلاشي وقوع أي عواقب. 

كما أكد المحافظ على الشركات المنفذة بالتواجد الميدانى لمتابعة الأعمال أولا بأول لضمان تنفيذها وفقًا للرؤية الموضوعة لأعمال التطوير وبالجدول الزمنى المحدد.
بوابات موحدة لـ العائمات النيلية ونقل أكشاك الكهرباء من كورنيش الجيزة
بوابات موحدة لـ العائمات النيلية ونقل أكشاك الكهرباء من كورنيش الجيزة
بوابات موحدة لـ العائمات النيلية ونقل أكشاك الكهرباء من كورنيش الجيزة
بوابات موحدة لـ العائمات النيلية ونقل أكشاك الكهرباء من كورنيش الجيزة
بوابات موحدة لـ العائمات النيلية ونقل أكشاك الكهرباء من كورنيش الجيزة
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