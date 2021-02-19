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محافظات

تحصين 52 ألف رأس ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بني سويف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:19 م
تحصين 52 ألف رأس
تحصين 52 ألف رأس ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
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محمد عبدالحليم
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطري لتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وشدد  المحافظ علي  ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية . 
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وناقش غنيم مديرية  الطب البيطري ،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،والتي بدأت 6 فبراير الجاري وتنتهى 5 مارس المقبل، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين  بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة . 

وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها بلغ  52 ألف و48 رأس بواقع 45 ألف و474 رأس من الأبقار و5796من الجاموس ،و778 من الأغنام والماعز  وذلك "منذ بداية الحملة وحتى الأربعاء الماضي"ء،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة . 

وأضاف مدير البيطري أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية . 

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