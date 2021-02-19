افتتاح 14 مسجدا في الفيوم

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 14 مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتزام كامل من رواد المساجد بأنحاء الجمهورية.





وبلغ إجمالي عدد افتتاحات وزارة الاوقاف للمساجد من أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 912 مسجدًا، على مستوى الجمهورية.





والمساجد التي تم افتتاحها هي:









1. مسجد : الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق.

2. مسجد : محمد حسن – ع. السايح – إدارة الغرق قبلي.

3. مسجد : الرحمة – الحصري – حلفه – إدارة إطسا.

4. مسجد :النزلاوي – إدارة إطسا.

5. مسجد : الرحمة – أبو صير – إدارة إطسا.

6. مسجد : السعده البحري – إدارة إطسا.

7. مسجد : المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي.

8. مسجد : النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنة.

9. مسجد : محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنة.

10. مسجد : مسرة – ع. مسره – إدارة الشواشنة.

11. مسجد : الصعايده البحري – الصعايده – إدارة الشواشنة.

12. مسجد : أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنة.

13. مسجد : ع. ميزار – إدارة الشواشنة.