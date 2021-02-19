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ديني

افتتاح 14 مسجدا في الفيوم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:55 م
افتتاح (14) مسجدًا
افتتاح (14) مسجدًا بمديرية أوقاف الفيوم
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محمود ضاحي
افتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 14 مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتزام كامل من رواد المساجد بأنحاء الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد افتتاحات وزارة الاوقاف للمساجد من أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 912 مسجدًا، على مستوى الجمهورية.

 والمساجد التي تم افتتاحها هي:


1. مسجد : الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق.
2. مسجد : محمد حسن – ع. السايح – إدارة الغرق قبلي.
3. مسجد : الرحمة – الحصري – حلفه – إدارة إطسا.
4. مسجد :النزلاوي – إدارة إطسا.
5. مسجد : الرحمة – أبو صير – إدارة إطسا.
6. مسجد : السعده البحري – إدارة إطسا.
7. مسجد : المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي.
8. مسجد : النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنة.
9. مسجد : محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنة.
10. مسجد : مسرة – ع. مسره – إدارة الشواشنة.
11. مسجد : الصعايده البحري – الصعايده – إدارة الشواشنة.
12. مسجد : أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنة.
13. مسجد : ع. ميزار – إدارة الشواشنة.
14. مسجد : العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني.
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