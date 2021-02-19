شتاء قاتل في أمريكا .. موجة ثلوج قطبية تجتاح ولاية تكساس

عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل اجتياح موجة ثلوج قطبية لولاية تكساس الأمريكية.





وانقطع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الوحدات السكنية في تكساس الأمريكية التي تعتبر "عاصمة الغاز والنفط"، بينما يواجه بعض السكان شحًا في المياه، بسبب الشتاء القاتل والقوي الذي يضرب الولاية ، وانخفضت درجات الحرارة تحت المعدل الفصلي المعتاد بـ 10-15 درجة مئوية.





ورغم أن عمال الصيانة نجحوا في إعادة التيار إلى مئات البيوت، غير أن الوضع لا يزال صعبًا، وأصدرت السلطات تحذيرات من عاصفة قادمة ستحمل الجليد والثلوج وتضرب أقسامًا من تكساس ولويزيانا وأركنساس، مطالبة الناس بالبقاء في بيوتهم.