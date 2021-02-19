حتى 20 مارس.. قرار إماراتي عاجل بسبب كورونا

أصدرت هيئة الصحة بإمارة دبي، قرارا عاجلا بتمديد إيقاف العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية غير الضرورية، حتى 20 مارس المقبل، قابلة للتجديد.





وأوضحت الهيئة في بيان لها منذ قليل أن ذلك يأتي في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).





وقامت الهيئة بتوزيع قرارها على جميع المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد المرخصة من قبلها.







