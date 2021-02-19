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أخبار العالم

حتى 20 مارس.. قرار إماراتي عاجل بسبب كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:46 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أصدرت  هيئة الصحة بإمارة دبي،  قرارا عاجلا بتمديد إيقاف العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية غير الضرورية، حتى 20 مارس المقبل، قابلة للتجديد. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها منذ قليل أن ذلك يأتي  في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقامت الهيئة بتوزيع قرارها على جميع المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد المرخصة من قبلها. 


وشددت الهيئة على ضرورة  تضافر الجهود وضمان استعداد القطاع الصحي في الإمارة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للحالات المرضية، مؤكدة علي أهمية اتخاذ كل ما يلزم لضمان التقيد التام بهذه الإجراءات.
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