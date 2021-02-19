قبل الموافقة على سياسة واتسآب الجديدة.. 5 إجراءات مهمة يجب تفعيلها على حسابك

منذ ساعات أعلنت واتسآب عن طريقة جديدة ستعلم بها المستخدمون عن سياسة الخصوصية الجديدة، وهى عبارة عن رسالة منبثقة على شاشة واتسآب عند دخول المستخدمين إلى التطبيق بدأ الأسبوع المقبل حتي شهر مايو، وهو الشهر الذى سيتم فيه تطبيق قرارات الخصوصية المثيرة للجدل.





وبحسب الموقع فإن سياسة الخصوصية الجديدة لواتسآب سيتم تطبيقها لجميع المستخدمين بداية من يوم 15 مايو القادم، والتى بموجبها سيتيح التطبيق التفاعل مع ميزة التجارة في فيسبوك استخدام نشاط التسوق الخاص بالشخص لعرض الإعلانات ذات الصلة على فيسبوك وإنستجرام، وتعتبر هذه الميزة اختيارية، ولكن يجب على المستخدمين القيام بعدد من إجراءات الحماية الخاصة على واتسآب لعدم اختراقهم من قبل هاكرز أو مستخدمين آخرين.





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ومن المتوقع أن تزيد اختراقات حسابات واتسآب فى الفترة القادمة من الهاكرز بسبب الجدل الدائر حول سياسة الخصوصية، وكيفية تفعيلها، ويجب اتباع عدد من الإجراءات والتعليمات:





1- تفعيل ميزة المصادقة الثنائية :





وتمثل هذه الميزة حماية كبيرة لحسابك على واتسآب من خلال خطوتين بحسابك على واتساب: افتح خيار الإعدادات Settings> ثم الحساب Account ثم ومن خلال ميزة التحقق بخطوتين Two-step verification ثم انقر تمكين ثم أدخل رمز التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام ثم تأكيد.





2- استخدام تطبيقات لتشفير الرسائل والصور على واتسآب

يمكن لتطبيق Image to PDF Converter الذى يقوم بتحويل الصور إلى خاصية PDF أن يقوم بتشفير الصور على تطبيق واتسآب عند طريق وضع كلمة سر للتطبيق وحفظ الصور بداخله الأمر الذى سيمكنك من إرسال واستقبال صور أو وثائق مشفرة، ولا يستطيع أحد فتحها.





3- الحذر من التحدث مع الأرقام غير المعروفة أو تقديم المعلومات الشخصية لها





حيث تعتبر هذه المشكلة من أخطر المشكلات التى قد يقع فيها المستخدمون، حيث من المحتمل أن تستغل المعلومات الخاصة بهم بطريقة سيئة، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر اختراق.





4- تفعيل قفل الوجه



