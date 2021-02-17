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تكنولوجيا

الخصوصية أهم من أموالك.. تحديث سياسة "واتساب" يثير الجدل في الهند

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:05 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أصدرت المحكمة العليا في الهند إشعارا إلى تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، بشأن سياسة الخصوصية الجديدة للمنصة التي أعلنت عنها بداية العام الجاري 2021، والتي تنص على مشاركة معلومات المستخدم مع الشركة الأم فيسبوك Facebook.

ويأتي هذا الإشعار حسبما ذكرت صحيفة "ذي إندبندنت"، وسط تأجيل شركة "واتساب" طرح تحديثها الجديد المثير للجدال، والذي سيجبر المستخدمين في دولة الهند والعالم على الموافقة على شروط جديدة من أجل الاستمرار في استخدام خدمة التراسل.


ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن شروط خدمة واتساب الجديدة، والتي سيتم تطبيقها إجباريا في شهر مايو المقبل، لا تنطبق على مستخدمي التطبيق في دولة أوروبا بسبب قوانين الخصوصية الصارمة.

وقد واجهت سياسة واتساب لعام 2021انتقادات كبيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لا تزال المحكمة العليا في الهند تتعامل مع "المخاوف الخطيرة" التي وضعتها وزارة التكنولوجيا في البلاد بشأن تحديث سابق لسياسة الخصوصية في عام 2016، والذي يمنح الحق للمنصة في مشاركة بعض البيانات بما في ذلك رقم الهاتف وموقع المستخدم مع فيسبوك وتطبيقاتها الأخري. 

وكتب رئيس المحكمة العليا "شاراد آرفيند بوبد"، في إشعاره لشركة "واتساب" قائلا:" الناس يقدرون خصوصيتهم أكثر من قيمة الشركة المالية، والتي قد تقدر حاليا بالمليارات"، وأضاف:" لدي الناس مخاوف شديدة تجاه سياسة الخصوية الجديدة والتي ستجعلهم يفقدون خصوصيتهم في المستقبل، ومن واجبنا حمايتهم".

وقد دفع إعلان شركة فيسبوك المالكة لـ "واتساب" عن تحديث الخصوصية الإجباري الجديد للمنصة، مئات الملايين من المستخدمين في شهر يناير المنصرم، من بينهم بعض الشخصيات التقنية الشهيرة مثل إدوارد سنودن وإيلون ماسك، إلى استخدام تطبيقات مراسلة منافسة أكثر أمانا وحفاظا على الخصوصية.

والذي أثار غضب أكثر من ملياري شخصا حول العالم من مستخدميه، بما في ذلك دولة الهند التي تعد أكبر الأسواق استخداما للخدمة بقاعدة مستخدمين تبلغ 400 مليون مستخدم نشط، حيث بدأ العديد في تثبيت التطبيقات المنافسة مثل تيليجرام وسيجنال.
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