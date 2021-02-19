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ضمن مبادرة حياة كريمة.. شاهد: تطوير الوحدة الصحية بقرية الداهسة بقنا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:46 م
الوحدة الصحية بقرية
الوحدة الصحية بقرية الداهسة
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أسامة علي
استعرض الإعلامى مصطفى بكرى، تطوير الوحدات الصحية بمحافظة قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وانتقلت عدسة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري للوحدة الصحية بقرية "الداهسة" التابعة لمحافظة قنا.

وقالت الممرضة مديحة أحمد، إنه تم تطوير الوحدة الصحية للقرية، ضمن مبادرة حياة كريمة وتم تزويدها بالمعدات الطبية اللازمة، معقبة:"كان فيه حاجات مش شغالة تم تشغيلها".

واشتكت مديحة أحمد، عدم وجود طبيب فى الوحدة الصحية لقرية الداهسة، معقبا:" الناس مبسوطة جدا بالتطوير لكن نفسهم فى طبيب بالوحدة".
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