ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أبوظبي.. أوهمها بالزواج فأقرضته 450 ألف درهم ثم لجأت للقضاء

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:00 م
درهم إماراتي
درهم إماراتي
Advertisements
محمود نوفل
لجأت إحدى الفتيات في إمارة أبوظبي إلى القضاء لاسترداد أموالها من أحد الشباب الذي أوهمها بالزواج ولكنه تخلى عن وعوده. 

وبحسب وسائل إعلام إماراتية فإن الفتاة أقرضت الشاب مبلغ 450 ألف درهم مقابل الزواج منها ولكنه لم يفعل ذلك.

وقالت الفتاة في دعواتها أمام المحكمة الإماراتية، إن الشاب حصل على المبالغ بعد أن أوهمها أنه يريد تأسيس بيت الزوجية، فيما أكد المشكو أن الشاكية كانت كثيرة الاقتراض والسلف منه، وتجاوز إجمالي المبالغ التي اقترضتها منه 300 ألف درهم، بالإضافة إلى الهدايا التي كان يشتريها لها.

وأضاف المشكو في حقه قائلا: إن كشف الحساب البنكي الذي تستند إليه الشاكية لا يتجاوز مجموع التحويلات به مبلغ 78 ألفا، والتمس الحكم برفض الدعوى.

ولكن جاء حكم المحكمة لصالح الفتاة حيث ألزمت الشاب برد 78 ألف درهم للفتاة الشاكية بعد أن أثبتت تحويل المبلغ ذاته من حسابها البنكي للشاب واعترافه بذلك. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 41.83 مليار درهم تجارة أبوظبي مع البحرين خلال 6 سنوات

ننشر.. تحقيقات الكسب غير المشروع مع أسامة الشيخ وابنة عم سوزان مبارك (مستندات)

سرقت الملايين.. محاكمة عصابة تستهدف عملاء البنوك في الإمارات

أرادت ابتزازه بعلاقة غير شرعية.. ننشر نص حيثيات إدانة مسؤولة بـ الشباب والرياضة

الإدارية العليا تواجه الابتزاز الورقي والإلكتروني.. المحكمة تعاقب باحثة قانونية بمديرية رياضة الجيزة وتوقفها شهرا عن العمل.. والحيثيات: التشهير يمثل عدوانا على الحياء العام

نهاية مأساوية لشاب اعتدى على صديقته وسط الشارع.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وائل جمعة يشارك متابعيه بصورة مع ابنته .. شاهد

بملابس رياضية .. زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها

النيابة العامة تحقق في واقعة إشعال النيران بجسد صاحب فرن بالغربية

السودان يحذر من "كارثة عطش" بسبب سد النهضة

خاص.. أول تعليق رسمي من المريخ السوداني على واقعة سب كهربا لـ لاعبيه

متعة الإيجيبشين ليج.. فريق بالقسم الرابع يحقق إنجازا فريدا لأول مرة في الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد أكثر من نصف وزنه.. شاهد كيف أصبح شكل «أسمن طفل في العالم» في أحدث ظهور له

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة