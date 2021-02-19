العثور على ثاني أكبر حوت في العالم نافقًا في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا ، من الدكتور عمرو زكريا حمودة ، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، يفيد بالعثور على حوت نافق قبالة قطاع الدلتا الإنتاجي (بركة غليون) شمال محافظة كفر الشيخ.





وأشار التقرير إلى أن الفحص الظاهري للحوت ، أوضح أنه من أنواع الحيتان التى تسمى الحوت الزعنفي (Balaenoptera physalus) المعروف أيضًا باسم حوت الزعنفة الظهرية، وهو ثاني أكبر الحيتان حجما، وثاني أكبر حيوان على سطح الأرض بعد الحوت الأزرق، حيث ينمو ليصل لما يقارب 24 مترًا تقريبا.





وأضاف التقرير أن جنس الحوت أنثي يصل طوله 12,60 متر، ووزنه حوالي 12 طن، وينتمي لفصيلة الحيتان البالينية (عديمة الأسنان)، وطول الفك العلوي 2,10 متر وطول الفك السفلي 2,30 متر، وطول الزعنفة الصدرية 1,50 متر وعرضها 35 سم، وطول الرأس 2,80 متر، ويبلغ محيطه حوالي 4,80 متر ومحيط الذيل 120سم.





ويتميز الحوت الزعنفي بشكله الطويل والانسيابي، وباللون الرمادي أو البني المسود الذي يغطيه فيما عدا المنطقة البطنية التى تتميز بلون فاتح.

وتبين من المعاينة أنه نافق منذ فترة ليست بعيدة، ومن المحتمل أن يكون سبب جنوحه للشاطئ نتيجة عوامل الطقس السيئ التي سادت البلاد الأيام الماضية.



