ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

العثور على ثاني أكبر حوت في العالم نافقًا في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:57 م
حوت نافق
حوت نافق
Advertisements
نهلة الشربينى
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا، من الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، يفيد بالعثور على حوت نافق قبالة قطاع الدلتا الإنتاجي (بركة غليون) شمال محافظة كفر الشيخ. 

وأشار التقرير إلى أن الفحص الظاهري للحوت، أوضح أنه من أنواع الحيتان التى تسمى الحوت الزعنفي (Balaenoptera physalus) المعروف أيضًا باسم حوت الزعنفة الظهرية، وهو ثاني أكبر الحيتان حجما، وثاني أكبر حيوان على سطح الأرض بعد الحوت الأزرق، حيث ينمو ليصل لما يقارب 24 مترًا تقريبا.

وأضاف التقرير أن جنس الحوت أنثي يصل طوله 12,60 متر، ووزنه حوالي 12 طن، وينتمي لفصيلة الحيتان البالينية (عديمة الأسنان)، وطول الفك العلوي 2,10 متر وطول الفك السفلي 2,30 متر، وطول الزعنفة الصدرية 1,50 متر وعرضها 35 سم، وطول الرأس 2,80 متر، ويبلغ محيطه حوالي 4,80 متر ومحيط الذيل 120سم.

ويتميز الحوت الزعنفي بشكله الطويل والانسيابي، وباللون الرمادي أو البني المسود الذي يغطيه فيما عدا المنطقة البطنية التى تتميز بلون فاتح.
 
وتبين من المعاينة أنه نافق منذ فترة ليست بعيدة، ومن المحتمل أن يكون سبب جنوحه للشاطئ نتيجة عوامل الطقس السيئ التي سادت البلاد الأيام الماضية.

وأوضح التقرير، أنه تم أخذ عينات من الحوت للدراسات المعملية، للوقوف علي أسباب الوفاة، وتم دفنه بمعرفة اللجنة المشكلة، وتحت إشراف قيادة قطاع الدلتا الإنتاجى (غليون)، وقوات حرس الحدود، بالطريقة الآمنة صحيا وبيئيا، لاستكمال عملية التحلل، ليتم بعد ذلك عرض الهيكل العظمى للحوت للأغراض ،العلمية فى أحد متاحف المحنطات، التابعة للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.
العثور على ثاني أكبر حوت في العالم نافقًا في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ
العثور على ثاني أكبر حوت في العالم نافقًا في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ
العثور على ثاني أكبر حوت في العالم نافقًا في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علوم البحار: شباك الصيد أوقعت بالدولفين النافق وشريكته بالغردقة

اصطدم برفاس مركب.. علوم البحار تكشف أسباب نفوق دولفين في العين السخنة

تفاصيل جديدة عن الحوت النافق بكفر الشيخ ..فيديو

البيئة تكشف مصير الحوت النافق على شواطئ البحر المتوسط

ترشيحاتنا

ننشر قرارات رئيس الجمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

موسيماني يفتح قلبه لـ صدى البلد: لا مجال لمقارنة الأهلي بأي نادٍ

القصة الكاملة لامتلاك طفل مصري سيارة RANGE ROVER سعرها 3 ملايين جنيه بلوحات مميزة ..صور

3 فوائد صحية لن تتوقعها لتناول القرنفل.. تعرف عليها

فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة

الإمارات.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد أكثر من نصف وزنه.. شاهد كيف أصبح شكل «أسمن طفل في العالم» في أحدث ظهور له

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة