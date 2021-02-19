بيري محمد تكتب: الـ Var ما بين البقاء والإلغاء

شهد مؤخرا قرارات صادمة ومختلفة حول إبقاء أو إلغاء ال Var هذا بعد تصريح المهندس أحمد مجاهد بتصريحات هامة حول إلغاء ال Var،

حيث أقيم مؤتمر صحفي في مقر الجبلاية تحدث عن عدد من القضايا الهامة التي تخص الكرة المصرية وعلى رأسها إلغاء الـ var ومشاركة صلاح في الأولمبياد ومستحقات اتحاد الكرة.





هذا ما اتضح لي من خلال حديث المهندس أحمد مجاهد قائلا:





_ بدأت عملي بمشكلة كبيرة.. وأعرف كل شيء في اتحاد الكرة

توقفت عند هذه الجملة ياتري لماذا كانت البداية بمشكلة وهذا ما أكده عندما قال إنه على علم ودراية بكل كبيرة وصغيرة في اتحاد الكرة بفضل عمله السابق في أكثر من مجلس، في المؤتمر الصحفي المقام بالجبلاية، إنه بدأ عمله بأزمة ومشكلة كبيرة وهي أزمة منتخب الشباب وتم التعامل معها وحلها سريعًا.





وفي حديث ألقي فيه المهندس أحمد مجاهد الضوء علي تفاصيل أزمة قرار إلغاء الـ«VAR»

ومن خلال ما قاله وجدت أن الأزمة تكمن في عدم وجود عقود معتمدة بتقنية الفيديو، ملتمسًا العذر للجنة السابقة بسبب رغبتها في تطبيق التقنية في أسرع وقت ممكن.





وهذا اتضح من خلال تشكيل لجنة والتحدث مع الأندية وتم استدعاء الشركة المنفذة لتقنية الفيديو وناقشنا معهم كل الأمور واعترفوا بوجود نقص في بنود المناقصة وعدم التزامهم بالمعدات والأجهزة المتفق عليها.





وبعد إعلان موعد انتخابات اتحاد الكرة

لفت انتابهي حديث المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن ملف الانتخابات هو الأصعب والأخطر الذي تم التوصل فيه لحل وسطي يرضي جميع الأطراف، خصوصًا في ظل تمسك الاتحاد الدولي «فيفا» بإقامتها وتعارض ذلك مع قرار لجنة الأزمات برئاسة الوزراء وقرارها بتأجيل إجراء أي جمعيات عمومية في الأندية والاتحادات حيث أبرز أن هناك تنسيقا تاما بين (فيفا) والدولة المصرية، مما سنوفره لتحقيق هدف مصر في الأوليمبياد .





ولعل من أبرز ما لفت انتباهي هذا التصريح

يا تري ما تحمله الفترة القادمة من قرارات بشأن الVar؟

هذا ما يتم الإجابة عليه الأيام القادمة.