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وزارة الصحة: الإسكندرية وبورسعيد ودمياط تسجل معدلات أوروبية في الإنجاب .. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:16 م
الانجاب
الانجاب
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محمد القاضي
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إنه من المتوقع أن تصل مصر إلى 111 مليون نسمة في 2025.

وأضاف "توفيق"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "سنصل إلى 111 مليون نسمة في عام 2025 إذا ظلت الزيادة السكانية بنفس النسبة الحالية".

وأشار نائب وزيرة الصحة لشئون السكان إلى أن هناك حملات توعية في جميع المحافظات للتوعية بخطر الزيادة السكانية، موضحا أن الإسكندرية وبورسعيد ودمياط تسجل معدلات أوروبية في الإنجاب وهي الأقل في مصر.

وأوضح نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، أن محافظة مطروح تعتبر أكثر محافظات الجمهورية في معدلات الإنجاب، لافتا إلي أن هناك دوافع كثيرة وراء ظاهرة الإنفجار السكاني، مضيفا أن هناك دوافع انجابية كثيرة تختلف من محافظة لأخري، معقبا: "كل شخص معتقد أنه علي صواب، وأن العيل يأتي برزقه".

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