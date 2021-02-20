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فن

بصورة جديدة له.. أحمد فلوكس لمتابعيه: الثقة بالله أزكى أمل

السبت 20/فبراير/2021 - 02:29 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بـ صورة جديدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق فلوكس على الصورة: "التفاؤل فنّ تصنعه النفوس الواثقة بفرج الله ... فَالثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل.. مساكم فل".

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. 

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 . 

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
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