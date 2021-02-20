سنغافورة تنشئ فندقا ضخما لرجال الأعمال لحمايتهم ضد كورونا.. فيديو

افتتاح سنغافورة ما أطلقت عليه اسم "الفندق الآمن من فيروس كورونا" حيث يتواصل الزوار في داخله عبر الهواتف ويرون بعضهم عبر ألواح زجاجية، في خطوة تهدف إلى المساعدة في إعادة فتح الجمهورية التي تلعب دور المركز المالي الآسيوي.





ويمكن لرجال ونساء الأعمال المسافرين إلى سنغافورة تحاشي حجرًا صحيًا يدوم 14 يوم في حال اختاروا النزول في الفندق المذكور، الذي يقع بجانب مطار شانجي.





مع ذلك، سيكون مطلوبًا منهم البقاء طوال مدة سفرهم بداخل المنشأة ضمانًا لأمن الآخرين الصحي.





وكانت سنغافورة التي تعتبر مركزًا لشركات أجنبية كثيرة، أبقت حدودها مغلقة لعدة شهور، على أن تعيد فتحها أمام المسافرين رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد الذي تعطّل بفعل الوباء.

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها