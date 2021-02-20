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أخبار العالم

الدبيبة: لن أقبل بمرشح للحكومة الليبية لا يمكن العمل في جميع أنحاء الدولة

السبت 20/فبراير/2021 - 01:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، أنه لن يقبل بأي مرشح في حكومته لا يمكن العمل في جميع أنحاء الدولة.

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "‏حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار ‎عقيلة صالح، أعضاء ‎مجلس النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة".

وأضاف :"سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا".

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، زار الشرق الليبي، والتقى مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
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