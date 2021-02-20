أمير توفيق: مروان محسن لاعب مهم وأتمنى دعمه من قبل الجماهير

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة رحيل مهاجم الفريق مروان محسن بعد أدائه المتواضع الفترة الماضية.





وقال أمير توفيق في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "مروان بالنسبة لنا لاعب مهم وأتمنى أن تدعمه الجماهير، لو هناك غضب فهذا حق، ولكن يجب أن يكون النقد بحدود، نحن نقف بجانبه وكل اللاعبين أيضا ونثق فيه".





وتابع : "عمرو جمال وشادي رضوان ومحمد فخري ومحمد عبد المنعم والجزار وغيرهم يؤدون مع أنديتهم بشكل مشرف، ونحن نتابعهم ومن سنحتاج له الموسم المقبل سنعيده للأهلي".



