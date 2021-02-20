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رياضة

أمير توفيق: مروان محسن لاعب مهم وأتمنى دعمه من قبل الجماهير

السبت 20/فبراير/2021 - 01:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة رحيل مهاجم الفريق مروان محسن بعد أدائه المتواضع الفترة الماضية.

وقال أمير توفيق في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "مروان بالنسبة لنا لاعب مهم وأتمنى أن تدعمه الجماهير، لو هناك غضب فهذا حق، ولكن يجب أن يكون النقد بحدود، نحن نقف بجانبه وكل اللاعبين أيضا ونثق فيه".

وتابع: "عمرو جمال وشادي رضوان ومحمد فخري ومحمد عبد المنعم والجزار وغيرهم يؤدون مع أنديتهم بشكل مشرف، ونحن نتابعهم ومن سنحتاج له الموسم المقبل سنعيده للأهلي".

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى دار السلام بتنزانيا، بعد رحلة طيران استغرقت ٥ ساعات ونصف الساعة.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة في الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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