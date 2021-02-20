متحدث الري: الدولة تتحمل بالكامل تكلفة تبطين الترع والمواطن لن يتحمل شيئا

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم بوزارة الري، إن الدولة تتحمل بالكامل تكلفة تبطين الترع والمواطن لن يتحمل أي شيء





وتابع غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أحداث الإسبوع والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" مشروعى تأهيل الترع ونظم الرى الحديث من أهم المشاريع القومية التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذهم بالتعاون مع وزارة الرى .





ونوه إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع من أكبر المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها والذى يهدف بدوره إستعادة القطاع المائية للترع فى مصر والتى عانت من القطاع المائى وانتشار الحشائش إلقاء المخلفات فى الترع تعيق وصول المياه.





ولفت إلى أنه جارى استعادة القطاع المائى لكل ترعة من خلال تحديد القطاع المناسب توفير المياه للأراضى الزراعية والتبطين باستخدام الخرسانة ووصول الترعة لشكلها الطبيعى الذى يمكن الترعة من توصيل المياه لجميع المنتفعين بدون مشاكل