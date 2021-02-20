ضبط 120 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالإقليم، من ضبط ١٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين من ضبط ١٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين في الأسواق.
جاء ذلك خلال حملة تموينية دشنتها الإدارة بالتعاون مع مديرية الأمن، حرصًا منهم على أمن وسلامة أهالي وأبناء سوهاج الكِرام.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكان ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، قد تمكنوا من تحرير ٥٧ قضية تموينية مختلفة "غلق بمواعيد العمل الرسمية، نقص وزن، عدم الاعلان عن الأسعار، غير مطابق للمواصفات"، بقرى ومراكز ونجوع المحافظة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة التموين بالمحافظة يفيد بتمكن ضباط الوحدة من تحرير ٥٧ محضر تمويني متنوع، بقرى ونجوع سوهاج، وكان بيانها كالآتي:
"10 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، 5 قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، 8 قضية عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، 7 قضية توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل،11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 5 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 قضية عدم حمل شهادة صحية، 2 قضية حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر".
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.