بزعم توظيفها.. ضبط طبيب نصب على مواطنين في 400 مليون جنيه

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو تحت عنوان ( جمع 400 مليون جنيهً وخلع – ضحايا مستريح الغربية يروون تفاصيل الواقعة – لديه 15 مندوبًا لتجميع الأموال من القرية والقرى المجاورة- كان ملتزمًا بموعد الفائدة حتى هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه).





بالفحص تبين قيام (طبيب - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية") بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى (4) سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح.





عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختبائه وضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.