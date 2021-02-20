لعشاقها بالخليج... شاهد GMC همر E الكهربائية موديل 2022

يعشق سكان الخليج السيارات ذات الدفع الرباعى والـ SUV، بسبب حبهم للقوة الهائلة التى تنتجها هذه السيارات، بالاضافة إلى حبهم للتنقل بين الوديان والصحارى المنتشرة فى دولهم المختلفة.





ومن بين هذه السيارات التى يعشقونها، هى السيارات التى تحمل اسم العلامة التجارية جي إم سي وطراز هامر، وينتظرون قدوم الموديلات الجديدة منها بفارغ الصبر، مما يجعلها سوق كبيرة لهذه العلامة.





ومؤخرا ظهرت السيارة هامرEV الكهربائية موديل 2022 التي تعمل بالبطارية وهي تُنقل على سطح ناقلة سيارات في الطرق العامة، بالولايات المتحدة الامريكية ، فى اتجاهها الى ساحة الاختبار الجديدة لها، برفقة شقيقتها فى مجموعة جينرال موتورز شيفروليه سيلفرادو 2022 المموهة.

وياتى الشكل الخارجى للسيارة هامرEV الكهربائية موديل 2022، بأنابيب فولاذية لحماية الركاب من الارتطام أثناء الاهتزازات العنيفة، ومرايا أبواب أعيد تصميمها.





اما التصميم الداخلى للسيارة هامرEV الكهربائية موديل 2022، يأتى مموه بالكامل باستثناء أجزاء من لوحة القيادة، والتي تبدو متسقة مع مقصورة سيارة العرض، والتي تضمنت شاشة عرض معلوماتية مقاس 13.4 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة الأدوات الرقمية مقاس 12.3 – بوصة.





وتحصل النسخة Edition 1 من السيارة هامرEV الكهربائية موديل 2022 ، على قوة من ثلاثة محركات كهربائية يتم تغذيتها بواسطة حزمة بطاريات Ultium مكونة من 24 وحدة، مما يوفر إنتاجًا مشتركًا يبلغ 1000 حصان. تقدر شركة صناعة السيارات أن Hummer EV Edition 1 ستوفر أكثر من 350 ميلًا من مدى القيادة.





وستحصل السيارة هامرEV الكهربائية موديل 2022 ، على أسرع أجهزة شحن بقوة 350 كيلو وات، مع حزمة بطارية Ultium لتتميز بالقدرة الفريدة على التبديل من 400 فولت إلى 800 فولت، والسماح بإضافة 100 ميل من النطاق في 10 دقائق من الشحن.

وسيتم البدء فى إنتاج السيارة هامرEV الكهربائية موديل 2022 فعليا فى خريف عام 2021 الحالى.