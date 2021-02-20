"بيتكوين" الرقمية تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا

وصل سعر عملة "بيتكوين" الرقمية إلى مستوى قياسي جديد، ، حيث تجاوز عتبة الـ 56 ألف دولار لأول مرة في التاريخ.





وارتفع سعر عملة "بيتكوين" بحوالي 7.8% مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش، حيث كانت هذه العملة تباع بـ 56368 دولارا مقابل البيتكوين الواحد.

وحسب بيانات موقع CoinMarketCap، فإن سعر العملة بلغ حوالي 56100 دولار.





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وبشكل عام ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.



