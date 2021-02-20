اقتصاد السعودية.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين لمناقشة لائحة العمل

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، الدور المهم للشركة في تحقيق أهداف إستراتيجية القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيامها بمزاولة وتنفيذ المهام الموكلة إليها تحت إشراف الوزارة بهدف توفير بيئة جاذبة ومشجعة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.





اقرأ أيضا: قطع المياه فى مصر الجديدة والزيتون اليوم لهذا السبب



وقال: "إنه من المنتظر أن يكون للشركة السعودية لخدمات التعدين دور فاعل في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الإغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك، بعد إتمام توقيع عقد إسناد الخدمات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركة.