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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين لمناقشة لائحة العمل

السبت 20/فبراير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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وكالات
عقد مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، اجتماعه الأول برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وناقش الاجتماع عددًا من القرارات من بينها الموافقة على لائحة عمل المجلس، ولوائح عمل اللجان المنبثقة عنه، كما وافق على تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة للشركة.

وأكد  نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، الدور المهم للشركة في تحقيق أهداف إستراتيجية القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيامها بمزاولة وتنفيذ المهام الموكلة إليها تحت إشراف الوزارة بهدف توفير بيئة جاذبة ومشجعة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.


وقال: "إنه من المنتظر أن يكون للشركة السعودية لخدمات التعدين دور فاعل في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الإغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك، بعد إتمام توقيع عقد إسناد الخدمات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركة.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين يضم  بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا،و المهندس خالد بن صالح المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين نائبًا للرئيس، و عبدالعزيز بن صالح الفريح مستشار  وزير المالية رئيس اللجنة التوجيهية عضوًا، وفيصل بن محمد الشريف الرئيس التنفيذي لمركز الإيرادات غير النفطية في وزارة المالية عضوًا، والمهندس صالح بن عبدالله العقيلي وكيل وزارة الصناعة للموارد التعدينية عضوًا، والمهندس أحمد بن محمد فقيه وكيل وزارة الصناعة للرقابة التعدينية عضوًا، ومعاذ بن عبدالرحمن الحسيني عضوًا، وأحمد بن محمد الجغيمان عضوًا، وخالد بن سالم الرويس عضوًا.
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