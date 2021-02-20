ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التصدي لـ 40 مخالفة.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمشروع دار مصر

السبت 20/فبراير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
قاد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمشروع "دار مصر"، وذلك بالتعاون بين أعضاء لجنة الإزالة بالجهاز وقوة قسم شرطة التعمير بالمدينة، مؤكدًا أن الحملة تأتى فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية، والتصدى لأوجه التعديات على الملكيات العامة ومنع صور العشوائية.


وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أن الحملة أسفرت عن التعامل مع 40 مخالفة، حيث تمت إزالة 4 حالات تعد على المسطحات الخضراء، عبارة عن ضم مساحة زائدة ورفع أسوار الشبك والسياج الشجرى، وذلك لمخالفة المرخص لهم شروط "حق الإنتفاع" الصادر فى هذا الشأن، وكذا إيقاف التعامل على 36 وحدة سكنية لإتلاف واجهات العمارات وإلزامهم بإعادة الشىء لأصله، وإزالة مخالفات متمثلة فى رفع  14 تندة مخالفة، وغير ذلك من المخالفات.





وشدد رئيس الجهاز على أصحاب الوحدات السكنية بالمشروع، الالتزام بشروط حق انتفاع الحدائق طبقًا للإقرار الموقع من المنتفع، وعدم تنفيذ أي أعمال دون الحصول على ترخيص من الجهاز، حفاظًا على الواجهة الحضارية للمشروع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجزار: الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

جهاز الشروق ينفذ حملة لمراجعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات

خصم مضاعف.. تحذيرات من جهاز مدينة الشروق لحائزي قطع الأراضي

بالتعاون مع الشرطة.. جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات ضبط المخالفات وإزالة التعديات

جهاز مدينة الشروق: غلق وتشميع محال بدون تصريح فى المجمع التجارى

ترشيحاتنا

طقس الخليج: تحذيرات في السعودية من الجو السيئ.. غائم ممطر بـ الإمارات.. وبارد مع رياح متقلبة في الكويت

قرارات وإجراءات مرتقبة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. صدى البلد ينشر التفاصيل

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور

كيم كارديشيان تضع شروطا لانفصالها عن زوجها

حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة وحكم خروجهما على انفراد.. الإفتاء ترد

بألفاظ خادشة.. بدرية طلبة تفضح متحرشا

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور