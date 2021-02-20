التصدي لـ 40 مخالفة.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمشروع دار مصر

قاد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمشروع "دار مصر"، وذلك بالتعاون بين أعضاء لجنة الإزالة بالجهاز وقوة قسم شرطة التعمير بالمدينة، مؤكدًا أن الحملة تأتى فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية، والتصدى لأوجه التعديات على الملكيات العامة ومنع صور العشوائية.









وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أن الحملة أسفرت عن التعامل مع 40 مخالفة، حيث تمت إزالة 4 حالات تعد على المسطحات الخضراء، عبارة عن ضم مساحة زائدة ورفع أسوار الشبك والسياج الشجرى، وذلك لمخالفة المرخص لهم شروط "حق الإنتفاع" الصادر فى هذا الشأن، وكذا إيقاف التعامل على 36 وحدة سكنية لإتلاف واجهات العمارات وإلزامهم بإعادة الشىء لأصله، وإزالة مخالفات متمثلة فى رفع 14 تندة مخالفة، وغير ذلك من المخالفات.









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وشدد رئيس الجهاز على أصحاب الوحدات السكنية بالمشروع، الالتزام بشروط حق انتفاع الحدائق طبقًا للإقرار الموقع من المنتفع، وعدم تنفيذ أي أعمال دون الحصول على ترخيص من الجهاز، حفاظًا على الواجهة الحضارية للمشروع.

