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برلمان

برلمانية: مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في الخارج

السبت 20/فبراير/2021 - 11:11 ص
النائبة ايناس عبد
النائبة ايناس عبد الحليم
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فريدة محمد
ثمنت النائب ايناس عبد الحليم،  عضو مجلس النواب، توجيهات وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، لمشاركة المصريات بالخارج في مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، مؤكدة أن هذه المبادرة تؤكد انعكاسا لتقدير الدولة دور المرأة المصرية بالخارج. 

وأشارت عبد الحليم،  خلال البيان الصادر له، إلى أن مبادرة " مصرية ب 100 راجل"  هي فريدة من نوعها، خاصة وأنها تسلط الضوء على المرأة المصرية ونجاحها في إدارة الأزمات، لافتة إلى أنها  تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، كما تساهم بشكل كبير في تخفيف التنمية للدولة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير للمرأة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، واكبر دليل علي ذلك تمكينها في الكثير من المجالات، حتي اصبحت لديها القوة لتمثلها خارجيا.
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