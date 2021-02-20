ما سبب نفوق أنثى الأحدب في مصر.. وما ظاهرة الانتحار للحيتان.. تفاصيل

قال حسن فؤاد الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة سابقا، إن هناك عدة أسباب لنفوق الحيتان، ومنها التلوث البلاستيكي التي تتعرض له المحيطات والبحار حاليا، فيبتلعه الحوت مع اكله، وذلك لأن الحوت يعيش على الهوام وهو السمك صغير الحجم، وبالتالي التلوث يؤثر عليه لأنه لا يستطيع هضمه ويحدث له مشاكل صحية من تلبك معوي وانسداد في الأمعاء.





وتابع حسن فؤاد الطيب، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه "حظنا ان الحوت الاحدب يموت عندنا"، مؤكدا أن الدولة المصرية تتمتع بحماية بيئية لبحارها وكائناتها بشكل كبير "مش موجود في العالم الأول"، منوها ان الحيتان من الكائنات المهددة بالانقراض لذلك يجب الحفاظ عليه.





وأوضح أنهم في انتظار البحث العلمي للكشف عن أسباب الوفاة، واردف انهم اخذوا عينات من الحوت وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته، ولكن أكبر نسبة وفاة للحيتان تكون بسبب التلوث.





وأكد أن الحيتان فصيلة من فصائل الدولفين وهي مسالمة، تتلقى اكبر ضربات من الانسان وليس العكس، ولذلك هي صديقة للإنسان والبيئة، ووجودها مهم جدا في الحياة البحرية، ووفقا للميثاق الدولي يجب الحفاظ على الحياة البحرية، مشيرا الي اننا نشهد حالة غريبة تلك الفترة وهي انتحار الحيتان بأعداد كبيرة، ولم يتم التوصل بعد الي السبب للانتحار فهي ظواهر تحت الدراسة من علماء البحار.



