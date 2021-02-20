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سيارات

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور

السبت 20/فبراير/2021 - 11:02 ص
رينو داستر 2021 و
رينو داستر 2021 و رينو كادجار 2021
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صبري طلبه
ينافس الصانع الفرنسي رينو داخل السوق المصرية للسيارات، بالعديد من الإصدارات المتنوعة، ويعد أبرزها كل من الأيقونة رينو داستر والنسخة التي تحمل اسم صانعها أيضا كادجار، كلاهما ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV و بإطلالة موديل 2021.


زودت السيارتان بالعديد من التجهيزات التي تتعلق بوسائل الأمن والسلامة، وشملت منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، وبرنامج التحكم الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالإضافة إلى عناصر مساعدة تعزز من الأداء الحركي، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف للفئات الأعلى تجهيزا.


1- رينو داستر موديل 2021
تحتوي رينو داستر على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.


ومن خلال هذه القدرات تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند تخوص مسافات تقدر بـ 100 كم.


ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021 :
الفئة الأولى H1 أوتوماتيك موديل  2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه. 
الفئة الثانية H2 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 310 آلاف جنيه.
الفئة الثالثة H3 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 339 ألف جنيه.


2-  رينو كادجار موديل 2021
تأتي رينو كادجار بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي "تيربو"، قادر على إنتاج قوة 130 حصانا، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وتستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.


وبفضل هذه الإمكانيات الفنية، تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 لتحقق سرعة 100 كم/ساعة خلال 10.1 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم.


ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو كادجار موديل 2021:
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  VISON 202 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 379 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 409 آلاف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل  SIGNATURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 434 ألف جنيه.
أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور
أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور
أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور
أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور
أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور
أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور
أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور
أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور
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