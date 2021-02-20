شاهد.. لحظة العثور على حوت عملاق بالشواطئ الإسرائيلية

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد لحظة العثور على جثة حوت عملاق على الشواطئ الإسرائيلية.





وتجمع شهود عيان، أمس الجمعة، لإلقاء نظرة على جثة حوت عملاق زعنفي نافق ألقته الأمواج على شواطئ عسقلان الإسرائيلية.





ورجح أحد ممثلي جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل، سبب نفوق الحوت أن يكون بسبب التلوث الشديد في المياه على الشريط الساحلي بسبب القطران، وانبعاثات السفن وزيوتها قبالة سواحل عسقلان.





وتحقق إدارة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، في أسباب نفوق الحوت؛ لأن حيتان الزعانف ليست منتشرة في الجانب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.