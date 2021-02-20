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سيارات

5 مواصفات للأمان تمنح سيارتك الأفضلية.. تعرف عليها

السبت 20/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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صبري طلبه
تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارات في تقديم العديد من مواصفات الأمن و السلامة الخاصة بإصداراتها، نظرًا لأهميتها القصوى عند التعرض لأحد الحوادث المرورية، أو لاستخدامها في أوامر التوقف مثل منظومة المكابح الحديثة، ولا شك أن هذه الوسائل أصبحت من أهم النقاط التي تبحث عنها شريحة كبيرة من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة.


وفي سياق ذلك، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز وسائل الأمان الخاصة بعالم السيارات.


1- الوسائد الهوائية: 
تعتبر الوسائد الهوائية AIR BAGS واحدة من وسائل الأمان الأبرز على الإطلاق، وتظهر مهامها الأساسية عند التعرض لحادث اصطدام عنيف بمقدمة السيارة، وهي عبارة عن وسادة مزودة بخاصية امتصاص الصدمات، وغالبًا تتواجد بقود الحركة الخاص بقائد المركبة والمقعد الأمامي، وتتعدد هذه الوسائد الهوائية باختلاف الفئات المقدمة من السيارات، فمن الممكن أن تحصل على سيارة تتمتع بـ 12 وسادة هوائية.


2- الستائر الجانبية: 
نالت الستائر الجانبية شهرة كبيرة، لتنضم داخل حزمة التجهيزات الخاصة بوسائل الأمن والسلامة، وهي تقوم بحماية أفراد المركبة من مشكلات أنفجار الزجاج، وعوامل الخطر الناتج عن تطاير الأجزار الصغيرة له، وتعتبر هي الوسيلة الأحدث داخل قائمة الأمان.


3- المكابح المانعة للانغلاق ABS:
تتصل هذه المنظومة بالكمبيوتر الخاص بالسيارة، وتكون جاهزة للاستخدام عند إعطاء أمر التوقف المباشر، ووظيفتها الأساسية هي تعزيز قوة الإطارات بل تمنعها من مشكلات الانعطاف أو انزلاق العجلات، وتظهر أهميتها في حالات الوقوف المفاجئ أو قبل وقوع الكارثة، ولذلك فهي تشكل قيمة كبيرة بقائمة مواصفات الأمان.


4- نظام التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD:
يقوم هذا البرنامج بتوفير القوة اللازمة لمنظومة الفرامل، ويعمل على تحديد المستوى المناسب بين إطارات السيارة، فهو يعزز من قدرات المكابح ويمنحها الأفضلية على تحديات الطريق.


5- مستشعرات الركن والكاميرات:
لا شك أن عملية اصطفاف السيارة تبدو من الأمور المعقدة عند البعض، ولذلك فمن الممكن أن تصطف بأمان عبر استخدام تقنية مستشرات الركن، وخاصية الكاميرات الخلفية أو الأمامية، والتي تتصل عبر شاشة الوسائط التي تتوسط قمرة القيادة، وتسمح لك باصطفاف مثالي.
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