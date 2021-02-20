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رياضة

بيريز يجهز للإطاحة بـ 3 لاعبين في ريال مدريد من أجل ضم مبابي أو هالاند

السبت 20/فبراير/2021 - 11:27 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن "فلورنتينو بيريز"، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للإطاحة بثلاثة من نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل ضم "كيليان مبابي"، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أو "إيرلينج هالاند"، جوهرة بوروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "فلورنتينو بيريز" يخطط لفسخ عقود الثلاثي "جاريث بيل، وإيسكو، ومارسيلو"، خلال الصيف المقبل، من أجل ضم مبابي أو هالاند.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد سيواجه صعوبات كبيرة لضم مبابي أو هالاند، خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

كانت تقارير صحفية ذكرت مؤخرًا، أن إدارة باريس سان جيرمان اشترطت 200 مليون يورو، للموافقة على رحيل كيليان مبابي.

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