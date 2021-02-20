مصرع بائع خضار على يد 4 بلطجية لخلافات بينهم فى الوادى الجديد

لقى بائع خضار مصرعه بعد تعدى 4 بلطجية عليه بالضرب داخل مسكن مستأجر في منطقة عين الدار التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، بعد أن اقتحموا المسكن وانهالوا عليه بالضرب بساطور وأسلحة بيضاء مما أدى لمصرعه على الفور.





وانتقلت قوة شرطة من إدارة البحث الجنائى ومباحث قسم شرطة الخارجة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





كان اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، تلقي إخطارا يفيد بمقتل شاب فى مطلع العقد الثالث من العمر ويعمل بائع خضار وفواكه بمدينة الخارجة وموطنه الأصلى محافظة أسيوط، وذلك بعد أن تعدى على آخرين بالضرب.





وأفاد شهود عيان بأن هذا الشاب قدم إلى المنطقة منذ حوالى 6 أشهر ويعمل بائع خضار ولا تربطه أية علاقات بالجيران، وفوجئوا باقتحام هؤلاء الأشخاص المسكن فى ساعة متأخرة بعد منتصف ليلة أمس وقتلوه لخلافات بينهم وقد تكون ثأر قديم.





وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة لحين كشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.