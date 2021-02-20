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حوادث

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط ١١ ألف شخص خلال 24 ساعة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:37 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11081 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو 10992 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 89 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 522 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 164 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 859 أرجيلة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.


ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
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