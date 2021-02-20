ننشر تفاصيل نتيجة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني

اعتمد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم السبت الموافق 20 فبراير نتيجة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 وذلك على النحو التالي:





• بلغ إجمالي المتقدمين 2425 طالبًا.





• تم توزيع عدد 1704 طالبًا على الكليات المختلفة.





• لم يتم توزيع عدد 721 طالبًا نظرًا لاستنفاد رغباتهم.





وعلى الطلاب الذين تم توزيعهم وإخطارهم بكلياتهم سرعة التوجه للجامعات لإنهاء اجراءات قيدهم في موعد غايته نهاية عمل يوم الثلاثاء 23/2/2021.





وقد وافق وزير التعليم العالى على منح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتم توزيعهم أو المتخلفين عن التقدم على النحو التالي:-





1- الطلاب حملة الشهادات الأجنبية، يتم رفع أوراقهم إعتبارًا من اليوم السبت 20 فبراير حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 21 فبراير.





2- على كافة الطلاب تسجيل رغباتهم إعتبارًا من صباح يوم الإثنين 22 فبراير الساعة 10 صباحًا وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة

10صباحًا.