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تعليم

ننشر تفاصيل نتيجة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني

السبت 20/فبراير/2021 - 12:47 م
التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني
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نهلة الشربيني
اعتمد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم السبت الموافق 20 فبراير نتيجة القبول  الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 وذلك على النحو التالي:

• بلغ إجمالي المتقدمين 2425 طالبًا.

• تم توزيع عدد 1704 طالبًا على الكليات المختلفة.

• لم يتم توزيع عدد 721 طالبًا نظرًا  لاستنفاد رغباتهم.

وعلى الطلاب الذين تم توزيعهم وإخطارهم بكلياتهم سرعة التوجه للجامعات لإنهاء اجراءات قيدهم في موعد غايته نهاية عمل يوم الثلاثاء 23/2/2021.

وقد وافق وزير التعليم العالى على منح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتم توزيعهم أو المتخلفين عن التقدم على النحو التالي:-

1- الطلاب حملة الشهادات الأجنبية، يتم رفع أوراقهم إعتبارًا من اليوم السبت 20 فبراير حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 21 فبراير.

2- على كافة الطلاب تسجيل رغباتهم إعتبارًا من صباح يوم الإثنين 22 فبراير الساعة 10 صباحًا وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة 
10صباحًا.
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