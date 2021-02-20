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أخبار العالم

احتمال فرض الحظر.. اجتماع عاجل للداخلية الكويتية

السبت 20/فبراير/2021 - 01:23 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الراي الكويتية بأن  وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام تعميمًا في شأن رفع جهوزية القوة التابعة للوزارة في مختلف القطاعات.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصدر مطلع  أن تعميم النهام جاء بعد الاجتماع الذي جمعه بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لبحث الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال فرض الحظر الجزئي أو الكلي.


وأشارت المصادر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعا النهام وكلاء القطاعات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد ورفع جهوزية القوة استعدادًا لاحتمال فرض الحظر.

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