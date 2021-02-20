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أخبار العالم

روسيا تعلن إنتاج 88 مليون جرعة من لقاح كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 01:19 م
اللقاح الروسي
اللقاح الروسي
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، إنتاج 88 مليون جرعة من اللقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في النصف الأول من العام الجاري 2021. 

وقال رئيس الوزراء الروسي "تاتيانا جوليكوفا"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، إنه تقرر إنتاج 88 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية النصف الأول من العام 2021، وسيكون منها 83 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في".

وأضاف "سيتم تخصيص 59 مليونا من هذه الجرعات لبرنامج التطعيم الوطني، حيث أنتجت 11.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن منها 7.9 مليون للبرنامج". 

وتابع "البلاد ستنتج 30.5 مليون جرعة بنهاية الربع الأول من العام". 

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

وأكد وزير الصحة الروسي في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

من جانبه، قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، "إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل".

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