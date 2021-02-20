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محافظات

رئيس حي غرب الإسكندرية: سلامة جميع العقارات المجاورة لعقار كوم الشقافة المائل

السبت 20/فبراير/2021 - 01:36 م
عقار كوم الشقافة
عقار كوم الشقافة
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أحمد بسيوني

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة من اساتذة كلية لفحص العقارات المجاورة لعقار كوم الشقافة المائل، لبحث السلامة الإنشائية لهذه العقارات.

وأضافت شعبان في تصريحات اليوم اثناء نقل المواطنين من أحد مدارس كرموز إلى مدينة بشائر الخير، أن اللجنة خلصت إلى أن وضع هذه العقارات سليمة وحتى العقارات التي بها ميل فنسبة الميل مستقرة ولا خطورة على حياة السكان.

وأعلنت أنه سيتم نقل 8 أسر اليوم من المدرسة إلى مدينة بشاير الخير، مشيرة إلى أن الشقق المخصصة لهم مؤثثة بالكامل وبها كافة المرافق والاحتياجات.



وقد التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الجمعة، مع أهالي العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة في كرموز، ليزف لهم 
بشرى سعيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير للـ8 أسر المتضررة. 

وأوضح المحافظ أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وأضاف أنه بدءا من غدا سيتم نقل الأسر إلى شقق بشائر الخير. 

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتًا إلى أنه سبق وقد استجاب فخامة السيد الرئيس إلى السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير. 



وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.

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