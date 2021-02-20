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رياضة

الدوري المصري.. سموحة يسابق الزمن لتجهيز فتحي وعزت استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

السبت 20/فبراير/2021 - 01:39 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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منتصر الرفاعي
يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الزمن لتجهيز مصطفى فتحى، ومحمود عزت، لاعبي "الموج الأزرق"، لمواجهة المصرى، في المباراة التي ستجمعهما،مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي لسموحة، أنه تم وضع برنامج تأهيلي للثنائي؛ لتجهيزهما من أجل مواجهة المصرى فى الدورى التى ستكون بوابة العبور إلى المربع الذهبى.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى بقيادة أحمد سامى، المدير الفنى الذى يواصل وضع لمساته السحرية على التدريبات التكتكية التى يحفظها للاعبيه خلال الفترة الأخيرة خاصة فى ظل تألق العديد من اللاعبين.

وطالب مدرب سموحة، لاعبيه بالحذر خلال مواجهة المصرى خاصةً أن المنافس يمتلك عناصر قوية فى الخط الأمامى، ووجه تعليمات إلى مدافعى الفريق خلال الجلسة التى سبقت التدريب اليومى لمنع تكرار  الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية فى الدورى وأخرها مباراة إنبي.

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