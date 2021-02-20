الغنوشي يتراجع ويدعو الرئيس التونسي ورئيس الحكومة للاجتماع

تراجع زعيم حركة النهضة التونسية والبرلمان، راشد الغنوشي، اليوم السبت، عن تصريحاته السابقة، ودعا الرئيس قيس سعيد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، إلى الاجتماع؛ من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية.





ومن ناحية أخرى، نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن أكثر من 100 عضو بمجلس نواب الشعب وقعوا على عريضة تطالب بسحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.





وأكد نائب في البرلمان التونسي، الخميس الماضي، ضرورة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي من أجل تحقيق التوازن في المشهد السياسي.





ووفقًا لموقع راديو "شمس" التونسي، قال النائب عن كتلة تحيا تونس، مروان فلفال، إن سحب الثقة من الغنوشي مسألة ضرورة لإعادة التوازن في المشهد السياسي وإعادة دور المؤسسات.





وشدد مروان فلفال، خلال تصريحه للإذاعة التونسية، على أن عريضة سحب الثقة في الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها.





وأوضح "فلفال"، أن نفس الأسباب مازالت قائمة والأزمة زادت تعقيدا وفق تعبيره.



