وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.





وقال الوزير في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن هناك تواصلا مع مجلس الإدارة والأزمة في طريقها إلى الحل، مشيرًا إلى أن التراكمات السابقة ستحل خلال الفترة المقبلة.





وتستضيف المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ،فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الإنجازات "، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، والاتحاد المصري للألعاب الالكترونية ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي .





ويشهد فعاليات المهرجان الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ولفيف من السادة الاعلاميين.





ويأتي المهرجان في اطار استراتيجية الاتحاد العام لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الأنشطة الشبابية الرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب ، وفي اطار دعم الاتحاد للمشروعات القومية الكبرى التي تنجزها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



