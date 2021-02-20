تحتوى السبانخ على قدر كبير من الفوائد والعناصر الغذائية التى تجعلها من أفضل الوجبات المناسبة لفصل الشتاء وتمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة.





نقدم لكم طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سفرة.

شوربة الذرة والسبانخ

مقادير شوربة الذرة والسبانخ

سبانخ

ذرة

كريمة لباني

بصل

مكعب مرقة

زبدة

جوزة الطيب

ملح فلفل اسود

ماء ساخن

طريقة تحضير شوربة الذرة والسبانخ

* ترفع حلة على النار بها بصل مفروم وسبانخ وذرة صفراء وملح وفلفل وماء ساخن





* تقلب جيدا مع مكعب المرقه وزبدة و جوزة الطيب و تضاف الكريمة اللباني بمجرد أن تغلي وتقدم ساخنة





مقادير شوربة بطاطس بالسبانخ

بطاطس

صدور الدجاج

سبانخ

بصل

ثوم

شبت

كزبرة خضراء

مرقة

زبدة

كريمة لباني

طريقة تحضير شوربة بطاطس بالسبانخ

* في حلة على النار ضعي الزبدة والبصل المقطع مكعبات والثوم والبطاطس المكعبات والمرقة والملح والفلفل وصدر الدجاج





* اضيفي السبانخ بعد تقطيعها والشبت والكزبرة المفرومين والماء واتركيها لتغلي ثم اخرجي صدر الدجاج وقطعيه واتركيه جانبا





* استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط الشوربة حتى تصبح سائلة و اضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي مرة و قطعي صدر الدجاج في طبق التقديم وصبي عليه الشوربة وتقدم.





مقادير شوربة السبانخ بالدجاج

أرز بسمتي

صدور دجاج

زيت

بصل

جزر

كرفس

ورق لورا

دقيق

روز ماري

شبت

سبانخ

بصل أخضر

سمنة

مرقة

ملح - فلفل

طريقة تحضير شوربة السبانخ بالدجاج

* يسلق الدجاج مع ملح وفلفل وورق لورا وبصل وجزر وكرفس ثم ترفع وتصفى و يشوح البصل والجزر مع روزمارى وسمنة ومكعب مرقة والشبت





* ويضاف إليهم السبانخ والأرز المسلوق ثم يفرموا بالخلاط ثم يضاف إليها الصدور وتقدم مع البصل الأخضر بالهنا





مقادير شوربة لسان عصفور بالسبانخ (صيامي)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة صغيرة مقطعة مكعبات

1 كوب جزر مقطع مكعبات

1 كوب كرفس مقطع

3 فصوص ثوم مفروم

6 كوب شوربة خضار

380 جرام طماطم مشوية ومقطعة

1 ونصف كوب لسان عصفور

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ربع ملعقة صغيرة روزماري

4 كوب أوراق سبانخ

ملح وفلفل

طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالسبانخ (صيامي)

* في قدر كبير، يسخن الزيت على نار متوسطة ثم نقوم بتشويح البصل حتى يذبل.





* يضاف الجزر، الكرفس، والثوم.. ونتركهم لمدة ٣ دقائق و تضاف الشوربة وباقي المقادير عدا السبانخ ويقلبو ليمتزجوا معا جيدا، وعند بدء الغليان تخفض النار قليلا، ويترك حوالي ١٠ دقائق مع مراعاة التقليب من آن لآخر.





* تضاف السبانخ وتقلب الشوربة، ثم تترك دقيقتين حتى تنضج وتذبل أوراقها و يتبل المذاق بالملح والفلفل.. ثم تقدم



