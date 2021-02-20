ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

السبت 20/فبراير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
تحتوى السبانخ على قدر كبير من الفوائد والعناصر الغذائية التى تجعلها من أفضل الوجبات المناسبة لفصل الشتاء وتمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سفرة.
شوربة الذرة والسبانخ
مقادير شوربة الذرة والسبانخ
سبانخ 
ذرة 
كريمة لباني 
بصل 
مكعب مرقة 
زبدة 
جوزة الطيب 
ملح فلفل اسود 
ماء ساخن 
طريقة تحضير شوربة الذرة والسبانخ
* ترفع حلة على النار بها بصل مفروم وسبانخ وذرة صفراء وملح وفلفل وماء ساخن

* تقلب جيدا مع مكعب المرقه وزبدة و جوزة الطيب و تضاف الكريمة اللباني بمجرد أن تغلي وتقدم ساخنة

مقادير شوربة بطاطس بالسبانخ
بطاطس 
صدور الدجاج 
سبانخ 
بصل 
ثوم 
شبت 
كزبرة خضراء 
مرقة 
زبدة 
كريمة لباني 
طريقة تحضير شوربة بطاطس بالسبانخ
* في حلة على النار ضعي الزبدة والبصل المقطع مكعبات والثوم والبطاطس المكعبات والمرقة والملح والفلفل وصدر الدجاج

* اضيفي السبانخ بعد تقطيعها والشبت والكزبرة المفرومين والماء واتركيها لتغلي ثم اخرجي صدر الدجاج وقطعيه واتركيه جانبا

* استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط الشوربة حتى تصبح سائلة واضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي مرة  وقطعي صدر الدجاج في طبق التقديم وصبي عليه الشوربة وتقدم.

مقادير شوربة السبانخ بالدجاج
أرز بسمتي 
صدور دجاج 
زيت 
بصل 
جزر 
كرفس 
ورق لورا 
دقيق 
روز ماري 
شبت 
سبانخ
 بصل أخضر 
سمنة 
مرقة
 ملح - فلفل 
طريقة تحضير شوربة السبانخ بالدجاج
* يسلق الدجاج مع ملح وفلفل وورق لورا وبصل وجزر وكرفس ثم ترفع وتصفى ويشوح البصل والجزر مع روزمارى وسمنة ومكعب مرقة والشبت

* ويضاف إليهم السبانخ والأرز المسلوق ثم يفرموا بالخلاط ثم يضاف إليها الصدور وتقدم مع البصل الأخضر بالهنا

مقادير شوربة لسان عصفور بالسبانخ (صيامي)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
1 بصلة صغيرة مقطعة مكعبات
 1 كوب جزر مقطع مكعبات 
1 كوب كرفس مقطع 
3 فصوص ثوم مفروم 
6 كوب شوربة خضار
 380 جرام طماطم مشوية ومقطعة 
1 ونصف كوب لسان عصفور 
نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف 
ربع ملعقة صغيرة روزماري
4 كوب أوراق سبانخ 
ملح وفلفل 
طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالسبانخ (صيامي)
* في قدر كبير، يسخن الزيت على نار متوسطة ثم نقوم بتشويح البصل حتى يذبل.

* يضاف الجزر، الكرفس، والثوم.. ونتركهم لمدة ٣ دقائق وتضاف الشوربة وباقي المقادير عدا السبانخ ويقلبو ليمتزجوا معا جيدا، وعند بدء الغليان تخفض النار قليلا، ويترك حوالي ١٠ دقائق مع مراعاة التقليب من آن لآخر.

* تضاف السبانخ وتقلب الشوربة، ثم تترك دقيقتين حتى تنضج وتذبل أوراقها و يتبل المذاق بالملح والفلفل.. ثم تقدم

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لومبتعرفيش تطبخيها.. طريقة عمل السبانخ بوصفات متنوعة

اتدفى فى الشتا.. 5 وصفات غير تقليدية للشوربة من الشيف شربيني

طريقة عمل شوربة الكرنب بـ 4 وصفات مختلفة

أساسية فى الشتاء.. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار

طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة

طريقة عمل أكلات سريعة بالسبانخ بوصفات الشيف شربيني

ترشيحاتنا

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

بطائرات هليكوبتر.. اعتداء سافر من الجيش الإثيوبي ضد السودان

في ذكرى ميلاد يوسف فخر الدين.. قصة حبه لزوجته اليونانية حتى الموت

ليفربول يخطط لضم بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني

مات وحيدًا مقهورًا| هاني صبري.. مهندس صوت ترك إرثًا من الحب في قلوب الإعلاميين

سوريا.. قرار عاجل للرئيس بشار الأسد

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الأفريقية

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور