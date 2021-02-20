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أخبار العالم

من مصر للكويت.. فتح باب حجز تذاكر الرحلات المباشرة بداية من غد

السبت 20/فبراير/2021 - 03:03 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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محمود نوفل
أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر مسئولة، بأن شركات الطيران المحلية والإقليمية ستفتح باب الحجر لتذاكر الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة اعتبارا من غد، الأحد، وذلك بعد عقدها اجتماعا لتسعير كلفة الراكب على الرحلة.


وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الخطوط الجوية الكويتية ومصر للطيران والطيران الهندي وطيران الجزيرة ستكون أولى الشركات التي تفتح باب الحجز للركاب، وذلك للعمل بشكل سريع على الوجهات عالية الكثافة.


وتوقعت الصحيفة بحسب مصادرها أن تسحب وجهات القاهرة والهند وبنجلاديش وباكستان البساط من تحت وجهتي دبي وتركيا لحين عودة الوافدين من كلتا الوجهتين، حيث قضوا فيها 14 يوما وأكثر خلال الفترة الماضية تنفيذا للقرار السابق بالقضاء في دولة ثانية (وسيطة) قبل الدخول الى الكويت باعتبارها دولا محظورة.


ونوهت المصادر إلى أنه قد يتم طرح الأسعار لوجهات القاهرة والهند وباكستان بأسعار مناسبة ومقبولة، وذلك بعد توزيع كوتا القادمين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني.
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