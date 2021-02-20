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رياضة

كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب

السبت 20/فبراير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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حسن العمدة
أقيم اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب في إياب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بأحد الفنادق، بحضور المراقب وطاقم الحكام، لإنهاء جميع ترتيبات اللقاء.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالعاصمة الإيفوارية بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

في بداية الاجتماع الفني حرص مراقب المباراة الصومالي حاجي يابارو، وطاقم التحكيم السوداني بقيادة الحكم صبري فاضل على توجيه الشكر لنادي بيراميدز على الاستضافة والاستقبال ممثلا في شريف جمال مدير العلاقات العامة الذي رافق الطاقم منذ وصوله للقاهرة.

وتم التأكيد بشكل رسمي على أن المباراة بدون حضور جماهيري وستكون المقصورة هي المفتوحة فقط لاستقبال الضيوف من خلال كشف يتم إعداده من جانب الناديين، على أن يكون الدخول من بوابة واحدة هي البوابة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي.

تم التشديد من جانب الدكتور محمد سلطان المراقب الطبي، على أن نتيجة المسحة الرسمية للفريقين ستكون هي المعتمدة في قوائم المباراة، مع تنفيذ جميع الإجراءات الطبية الاحترازية بشكل صارم خلال اللقاء على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية، وعدم السماح لأي شخص لا يرتدي الماسك الطبي بالتواجد في الملعب باستثناء اللاعبين داخل أرض المباراة.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز صاحب الملعب، اللون الأسود الكامل، على أن يرتدي الحارس اللون البترولي الكامل، فيما سيظهر الفريق الإيفواري باللون الوردي في الأبيض، على أن يرتدي حارسه اللون البرتقالي في الأسود، وسيظهر حكام اللقاء باللون الأصفر.

ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ولويس من الجهاز الطبي للنادي، بجانب المقدم محمد عبد الرازق ممثل عن الشركة الأفريقية، المسئولة عن تأمين اللقاء.
كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب
كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب
كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب
كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب
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