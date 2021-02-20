طريقة عمل مايونيز صيامي.. 5 وصفات مختلفة

عمل مايونيز بدون بيض

طريقة عمل المايونيز بالزبادي

طريقة تحضير المايونيز بالزبادي

في وعاء صغير ، اخفقي الخل مع نشا الذرة، اخفقي 2/3 كوب من الزبادي مع خليط الخل، يُسكب مزيج الزبادي والخل في قدر صغيرة ويُطهى على نار عالية مع الخفق باستمرار حتى يغلي، (سوف يثخن خليط الزبادي بسرعة كبيرة.) عندما يصبح سميكًا جدًا ، ضعة في وعاء أخر





اخلطي مزيج الزبادي لمدة دقيقة واحدة، أغلق محضر الطعام، استمر في مزج خليط الزبادي حتى يصبح باردًا قليلًا وناعمًا للغاية ، حوالي 3 دقائق أخرى، أضيفي ما تبقى من الزبادي والخردل والمحليات والملح إلى الخليط، امزج لمدة دقيقة أخرى، واخلطيه لمدة 30 ثانية أخرى.



