طريقة عمل مايونيز صيامي.. 5 وصفات مختلفة

المايونيز من الصوصات اللذيذة والشهية، ويفضل العديد من الأشخاص تناول المايونيز جانب الطعام، وخاطة البطاطس المقلية، والفراخ المقرمشة، ولكن لا يمكن تناوله طوال الوقت.
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل المايونيز الصيامي بـ 5 طرق لذيذة ومختلفة.
عمل مايونيز بدون بيض
مقادير مايونيز صيامى
1 كوب زيت
نصف كوب لبن صويا
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة مسطردة حب
طريقة تحضير مايونيز صيامى
* اخلطى كل المكونات فى الكبة ماعدا عصير الليمون حتى يصبح الخليط ناعم تماما
* ابدأى فى اضافة عصير الليمون تدريجيا جتى يصبح بالقوام المطلوب ثم ضيفى ملح والمسطردة للمذاق ويقدم بالهنا
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طريقة عمل المايونيز بالزبادي
مكونات
6 ملاعق كبيرة خل أبيض
4 ملاعق كبيرة نشا ذرة
زبادي يوناني واحد سعة 17.6 أونصة
3 ملاعق كبيرة خردل ديجون
1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة تحضير المايونيز بالزبادي
في وعاء صغير ، اخفقي الخل مع نشا الذرة، اخفقي 2/3 كوب من الزبادي مع خليط الخل، يُسكب مزيج الزبادي والخل في قدر صغيرة ويُطهى على نار عالية مع الخفق باستمرار حتى يغلي، (سوف يثخن خليط الزبادي بسرعة كبيرة.) عندما يصبح سميكًا جدًا ، ضعة في وعاء أخر
اخلطي مزيج الزبادي لمدة دقيقة واحدة، أغلق محضر الطعام، استمر في مزج خليط الزبادي حتى يصبح باردًا قليلًا وناعمًا للغاية ، حوالي 3 دقائق أخرى، أضيفي ما تبقى من الزبادي والخردل والمحليات والملح إلى الخليط، امزج لمدة دقيقة أخرى، واخلطيه لمدة 30 ثانية أخرى.
صب المايونيز في وعاء بلاستيكي، غطي المزيج بإحكام وضعيه في الثلاجة حتى يصبح باردًا وصلبًا لمدة ساعتين تقريبًا، يمكن تخزين المايونيز في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.
طريقة عمل المايونيز الأصلي
مقادير المايونيز
2 صفار بيضة
ملعقة كبيرة مستردة
2 كوب زيت
علبة صغيرة زبادى
ملعقة كبيرة خل
رشة ملح
رشة سكر
رشة فلفل أسود
طريقة تحضير المايونيز
* إخلطى جيدًا صفار البيض مع المستردة
* أضيفى الزيت على شكل خط مع إستمرار التقليب حتى يغلظ القوام
* أضيفى الخل والسكر والفلفل
* أضيفى الخل ثم الزبادى وقلبى
* إحفظى المايونيز فى برطمان نظيف فى الثلاجة
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وصفة أخرى
مقادير المايونيز
3 صفار بيض
2 ملعقة صغيرة مستردة
ملعقة كبيرة خل أبيض
570 مل زيت
ملح
فلفل أبيض
طريقة تحضير المايونيز
* يضرب صفار البيض مع الخل والملح والفلفل الابيض والمستردة
* يضاف الزيت تدرجيجا فى خط رفيع ثابت مع الاستمرار في الخلط حتى يكون صوص سميك
* يوضع المايونيز في برطمان ويمكن الاحتفاظ به فى الثلاجة لمدة تصل إلى يوم واحد على الأكثر
طريقة عمل المايونيز بدون مستردة
مقادير المايونيز لايت
2 صفار بيض
ملعقة كبيرة خل
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
كوب حليب خالي الدسم
2 ملعقة كبيرة نشا
ملح
طريقة تحضير المايونيز لايت
* ضعي الخل و اللبن و النشا في وعاء على النار مع الملح حتى تحصلي على قوام ثقيل
* في الخلاط اخلطي زيت الذرة و صفار البض و ثم اخلطي الخليطين سويًا و قدميه باردًا
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طريقة عمل مايونيز هاينز
مقادير مايونيز
2 صفار بيض
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة عصير ليمون
كوب زيت
طريقة تحضير مايونيز
* إضربى البيض والخل والمستردة والليمون فى الخلاط مع إضافة الزيت بشكل متواصل
* إحفظى المايونيز فى برطمان حتى الاستخدام
وصفة اخرى
مقادير مايونيز صيامي
لبن صويا
زيت
عصير ليمون
مستردة بودرة
طريقة تحضير مايونيز صيامي
* يخلط اللبن مع عصير الليمون والمستردة جيدا
* يستخدم مضرب كهربائي لخفق اللبن مع الزيت
* يستمر الخفق حتى يتشكل قوام المايونيز يقدم مع البرجر
وصفة أخرى
مقادير مايونيز لايت
بيضة
ملعقة كبيرة سكر
ملح
مستردة
عصير ليمون
نصف كوب زيت
4 ملعقة كبيرة نشا
كوب لبن
طريقة تحضير مايونيز لايت
* إضيفى البيضة لملعقة كبيرة مستردة وعصير الليمون وملعقة كبيرة سكر الى الزيت
* إخلطى 1/4 كوب نشا مع اللبن البارد على نار هادئة حتى يغلظ القوام
* أضيفى خليط النشا لخليط البيض وإخفقيهما بالمضرب الكهربى
* أضيفى الملح والفلفل الأسود
* ضعى الخليط فى الثلاجة حتى يبرد ثم إستخدميه
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