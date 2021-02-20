غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

تعد كبدة الفراخ من الأطعمة المفيدة والصحية، وتفضل العديد من الأمهات تقديمها للأطفال في السن الصغير لسهولة مضغها وبلعها، كما يمكن تقديمها بالعديد من الوصفات اللذيذة والشهية.









مقادير كبدة دجاج بالبصل

نصف كيلو كبدة دجاج

1 كوب خل

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة كمون

زيت زيتون

1 كوب بصل شرائح

1 كوب فلفل رومي شرائح

2 عود زعتر فريش

ربع كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

أرز أبيض للتقديم





طريقة تحضير كبدة دجاج بالبصل

* توضع الكبدة في الماء الساخن مع الخل والفلفل الأسود على النار





* ترفع الكبدة من الماء الساخن قبل أن يغلي





* تشطف الكبدة بالماء





* يشوح البصل في الزيت على النار





* يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون والزعتر





* يضاف الفلفل الرومي وبشر الليمون والكبدة وعصير الليمون





* تترك على النار حتى النضج





* تقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي