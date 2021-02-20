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رياضة

أحمد مرعي: إيهاب أمين يعاني من كسر في الأنف.. هناك شبهة تعمد لإصابته

السبت 20/فبراير/2021 - 03:39 م
أحمد مرعي
أحمد مرعي
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القسم الرياضي
أعلن أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب المصري، عن تشخيص إصابة إيهاب أمين لاعب الفراعنة الذي تعرض لإصابة في مباراة الرأس الأخضر.

ونجح المنتخب المصري لكرة السلة من تحقيق فوز عريض على نظيره الرأس الأخضر في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وتمكن المنتخب تحت قيادة مدربه أحمد مرعي من الفوز عن جدارة بالمباراة القوية التي أقيمت اليوم السبت على صالة محمد المزالي في مدينة المنستير التونسية بنتيجة 92/65.

وقال "مرعي" خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة " واضح من الاشعة الي اتعملت للاعب انه اتعرض لكسر في عظمة الأنف".

وتابع "درجة الكسر ومدى حاجته للعلاج لسة هيتم تحديدها بعد عدة اختبارات سيخضع لها".

وأضاف المدير الفني للمنتخب "إصابة إيهاب أمين خسارة كبيرة، تم ضربه في الوجه بشكل واضح في مرتين متتاليتين".

وأختتم احمد مرعي تصريحاته "انا كنت لاعب وعارف أقدر أقول امتى دي عفوية او مقصودة، أرى أنه هناك شبهة تعمد لضرب إيهاب أمين".
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